الكويت: وصول رحلة للمواطنين الكويتيين العائدين من القاهرة وعلى متنها 190 مواطنا

وصلت مساء اليوم الأربعاء، ثاني رحلات إعادة المواطنين الكويتيين، قادمة من القاهرة، وعلى متنها 190 مواطنًا.

وسيتم إخضاع جميع الكويتيين العائدين للفحص الطبي، ومن ثم نقلهم إلى الحجر المؤسسي لمدة 14 يوما، يتم خلالها متابعة الشخص وتطبيق الإجراءات الصحية المقررة، وفقا لما قررته وزارة الصحة الكويتية، حيال جميع المواطنين الكويتيين العائدين من مختلف دول العالم.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت الليلة الماضية، تسيير ثلاث رحلات اليوم، لعودة المواطنين الكويتيين من مصر، ولبنان، والبحرين، بالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية الكويتية، وطيران الجزيرة الكويتي؛ حيث وصلت أولي الرحلات ظهر اليوم من بيروت وعلى متنها 74 كويتيا.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، قد أعلن أمس الثلاثاء، انطلاق المرحلة الأولى من الخطة الآنية لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين في الخارج نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) اليوم الأربعاء.