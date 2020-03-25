ستدخل بريطانيا مرحلة جديدة في محاربة فيروس كورونا، بعد أن أعلنت "أمازون" خطتها لتسيلم الآلاف من المواطنين اختبارات منزلية، تستغرق 15 دقيقة تساعد في كشف الإصابات.

وقال البروفيسور شارون بيكوك، مدير خدمة العدوى الوطنية في (Public Health England)، إن الاختبارات الجماعية في المملكة المتحدة، ستكون متاحة بحلول الأسبوع المقبل، وستطرح للبيع في الشوارع لتكون في أيدي الجميع، سواء الذين يعانون من أعراض خفيفة أو الأصحاء.

وأوضح مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني، أن الحكومة اشترت 3.5 مليون اختبار، لخدمة أكبر عدد من المواطنين ومحاصرة الفيروس، منعًا لزيادة حالات العدوى، مشيرًا إلى أن الاختبار يخضع لفحص الدقة في جامعة أكسفورد حاليًا قبل منحه للعاملين في مجال الصحة وعامة الناس- وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشار إلى أنه يسهل استخدام الاختبار، لأن طريقة كشفه عن فيروس كورونا، تحتاج إلى وخز الإصبع لإنتاج قطرة دم، يحللها الجهاز ويكشف عن وجود IGM، وهو جسم مضاد ينشأ مبكرًا أثناء تعرض الجسم للعدوى وأيضًا IGG الذي ينتجه جهاز المناعة لمواجهة الفيروس.

وأردف أن "أمازون" ستطرح الاختبار في الصيدليات خلال أيام، مؤكدًا أن الاختبار سيكون طفرة في اكتشاف المرض لأنه يمنح النتيجة في غضون 10 دقائق أو 15 دقيقة في أقصى تقدير.

وأوضح أن الاختبار، سيكون نجاة للعاملين في الصحة، لأنهم سيكتشفون في دقائق صحة إصابتهم بالمرض قبل السماح لهم بالذهاب إلى منازلهم ومخالطة أطفالهم دون خوف.

وسيمكن اختبار الفيروس، الجميع من العودة إلى الحياة الطبيعية والذهاب إلى العمل بشكل عادي دون خوف واختباء في المنزل وقلق من الإصابات الخفية في أفراد الأسرة.

وتسعى بريطانيا خلال الفترة القليلة المقبلة، إلى زيادة ضخ الاختبارات المنزلية للجسم المضاد لسرعة اكتشاف الفيروس، ومعرفة المصابين ووضعهم في الحجر الصحي قبل نقل العدوى إلى غيرهم.