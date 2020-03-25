تونس تتفق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 400 مليون دولار لمقاومة كورونا

اتفقت تونس على برنامج ظرفي مع صندوق النقد الدولي "برنامج كورونا" سيتم بموجبه تمكين البلاد من موارد بقيمة 400 مليون دولار في الأسابيع القليلة القادمة لمعاضدة تونس في مقاومة تداعيات هذه الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر وزير المالية التونسي محمد نزار يعيش -في تصريحات اليوم الأربعاء- أنه تم بالتشاور مع صندوق النّقد الدّولي إيقاف المراجعة السادسة لبرنامج التعاون بين تونس والصندوق، والدخول في برنامج جديد يعكس التوجهات الجديدة للحكومة خاصة في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أنه يتم حاليا الاتفاق حول أهم محاوره.