تراجع غير مسبوق لمؤشر «إيفو» لمناخ الأعمال في ألمانيا بسبب كورونا

سجل مؤشر "إيفو" لمناخ الأعمال في ألمانيا تراجعا غير مسبوق بسبب أزمة وباء كورونا المستجد.

وأعلن معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية اليوم الأربعاء أن مؤشر الأعمال في مارس الجاري تراجع إلى 1ر86 نقطة، بعد تسجيله 96 نقطة في فبراير الماضي.

وبحسب البيانات، فإن هذا أقوى تراجع يسجله أهم مؤشر للمناخ الاقتصادي في ألمانيا منذ توحيد شطري البلاد وأدنى قيمة منذ عام يوليو عام 2009.

ويستند المؤشر إلى استطلاع شمل نحو 9 آلاف شركة. وكان المعهد نشر نتيجة مؤقتة عن مناخ الأعمال لهذا الشهر الأسبوع الماضي، حيث تحدث الخبراء عن تراجع في المؤشر إلى 7ر87 نقطة.

وجاء في بيان المعهد أن التوقعات الاقتصادية للشركات ساءت بشدة خلال هذا الشهر، وقال رئيس المعهد كليمينس فوست: "الاقتصاد الألماني تحت صدمة الآن".