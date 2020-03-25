طرح المطرب لؤي، اليوم، أغنيته الجديدة بعنوان "بأذيني"، عبر موقع يوتيوب، وهي ضمن أغنيات ألبومه الجديد "على خيرة الله".

الأغنية من كلمات أحمد معتز، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقي إلهامى دهيمة، وإنتاج شركة مزيكا.

وطرح لؤى مؤخرا، عددا من أغاني الألبوم وهي "الليلة سهرانين"، بمشاركة طفليه ليمار وآسر، كلمات محمد مصطفى مالك، وعمرو المصري، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، و"بجيب في سيرتك"، كلمات نادرعبد الله، وألحان تامرعاشور، وتوزيع محمد مصطفى، وأغنية "ضقت صبرا"، كلمات محمد البدرى وألحان أحمد البرازيلى وتوزيع إلهامى دهيمة.

كما يستعد لطرح أغنية "ركنت المشاعر"، وهي كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع محمود صبري.