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«روبرت كوخ»: تقييم إجراءات الحد من الوباء في ألمانيا الآن أمر سابق لآوانه

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 25 مارس 2020 - 1:50 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 مارس 2020 - 1:50 م

أبدى معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل تحفظا إزاء تقييم إجراءات الحد من تفشي وباء كورونا المستجد في ألمانيا.

وقال رئيس المعهد، لوتار فيلر، اليوم الأربعاء في برلين: "يتعين علينا الانتظار لنرى ما إذا كانت الإجراءات تحقق النتيجة المنشودة".

وذكر فيلر، أنه من السابق لأوانه حاليا الإدلاء بتقييم محدد في ذلك، موضحا أن ألمانيا لا تزال عند بداية الوباء وأنه ليس من الواضح تماما كيف سيتطور الوباء في ألمانيا، مشيرا في ذلك إلى استمرار ارتفاع أعداد الإصابة المسجلة.

يُذكر أن فيلر تحدث يوم الاثنين الماضي عن تسطح بسيط في المنحى الأُسي لانتشار الوباء دون الإدلاء بتقييم محدد.

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