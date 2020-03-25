يقوم الأتراك بتحية زبائنهم بالتعطير بالكولونيا، سواء كان في مطعم أو صالون حلاقة أو حتى وسيلة مواصلات عامة، وبينما تمثل تلك العادة "شيمة كرم" وحبا للنظافة لدى الأتراك، كان لها الفضل في حمايتهم من نقل عدوى كورونا.

وبحسب "فرانس 24"، يملك كل بيت تركي الكثير من زجاجات الكولونيا من قبل ظهور الوباء، سواء في ثلاجاتهم أو خزانات ملابسهم، ويعتقد الأتراك أن الكولونيا بنسبة كحولها العالية حينما توضع على اليدين أو الوجه تكون فعالة ضد الفيروس الخطير.

وقبيل ظهور أول إصابة في تركيا، كانت طوابير الزبائن تصطف عند محال بيع الكولونيا بسوق إمينونو في إسطنبول، حتى نفدت الكولونيا من المحال والصيدليات؛ بحسب اللافتات المعلقة على تلك المتاجر.

وتنتشر مشاهد المارة وهم يتبادلون التعطير بالكولونيا في شوارع تركيا، بينما يوفر كل سائق تاكسي رشات كولونيا لزبائنه.

وبحسب وسائل إعلام تركية، توفر إدارة مدينة إيزمات التركية زجاجات الكولونيا مجانا لكبار السن والأكثر عرضة للتضرر من الكورونا.

وذكرت شركة "أيوب صبري تنصر" التركية للكولونيا، أنها تلقت عشرات آلاف الطلبات في أسبوع، ما حذا بها لإيقاف مبيعاتها الـ"أون لاين"؛ بحسب أتيلا أريمان الموظف بالشركة.

وطالب فريد الدين كوكا، وزير الصحة التركي، المواطنين، بالإقبال على الكولونيا لتعقيم أيديهم.

ويقول إلياس جوكدو، إنه منذ انتشار كورونا أصبح يضاعف استعماله للكولونيا 3 مرات عن الاستعمال الطبيعي؛ نظرا لأنها تقتل الجراثيم حسب قوله.

ويذكر أن تركيا سجلت نحو 1530 حالة إصابة بكورونا، منهم 37 حالة توفيت؛ ما أدى لحمى شراء المعقمات وزجاجات الكولونيا التي تباع بالسوق السوداء، وأصبحت الشرطة تلاحق مصانع المعقمات التي تبيعها بشكل سري.

ويقول البروفيسور باتحاد الأمراض المعدية التركية، بولنت أرتغرل، إن الكحول مذيب عضوي جيد، وقادر على تحليل الغشاء الخارجي للفيروس والقضاء عليه.

ويضيف أرتغرل، أن غسل اليدين بالماء والصابون هو الحل الأمثل، فإذا لم توجد يكون التعقيم بمعقم يحوي 60% من الكحول على الأقل.

ويستطرد: "بما أن الكولونيا تحوي 70% من الكحول، فهي تفي بالغرض وتزيد".