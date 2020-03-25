الأزهر يدين هجومي تشاد ونيجيريا ويؤكد تضامنه مع حكومات العالم في محاربة الإرهاب

أدان الأزهر الشريف، في بيان له اليوم الأربعاء، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف عسكريين في جزيرة "بوما" بدولة تشاد والذي أسفر عن مقتل 92 جنديًا وإصابة قرابة الخمسين.

كما أدان الأزهر الهجوم الذي استهدف حافلات نقل للجيش شمال شرقي نيجيريا والذي أسفر عن مقتل عشرات الجنود وإصابة آخرين.

وأكد الأزهر الشريف أن هذه العمليات الإرهابية لن تزيد شعوب العالم إلا إصرارًا على مواجهة هذا الإرهاب والقضاء عليه واجتثاثه من جذوره، معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، وعن صادق تمنياته بالشفاء العاجل لكافة المصابين، وتضامنه الكامل مع جهود حكومتي تشاد ونيجيريا في مكافحة الإرهاب والتطرف.