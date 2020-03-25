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يرى هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أن قرار اللجنة الأولمبية الدولية بتأجيل دورة طوكيو إلى 2021 كان متوقعا.

وقال في مداخلة هاتفية على قناة اون تايم سبورتس " قرار تأجيل الأولمبياد لمدة عام يمنحنا الفرصة لدراسة الموقف مستقبلا ومراجعة الموقف مع وزارة الرياضة".

وأضاف : " ناقشت مع وزير الشباب والرياضة موقف الرباع الأولمبي محمد إيهاب، نأمل أن تثمر جهودنا القانونية في رفع الإيقاف عن لعبة الأثقال من أجل المشاركة في طوكيو".

وتابع رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية :" كما أن قرار تأجيل الأولمبياد يمنح البطل إيهاب عبد الرحمن فرصة إستعادة مستواه المعروف بعد العودة من الإيقاف".

وأكمل :" لابد أن تؤجل انتخابات الاتحادات الرياضية لما بعد أولمبياد طوكيو 2021، سنكون مضطرين لتعديل خطة الإعداد لأولمبياد طوكيو بعد قرار تأجيلها.