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أعلنت الحكومة الألمانية أن نتائج الفحص الثاني الخاص بفيروس كوورنا والذي خضعت له المستشارة، أنغيلا ميركل، سلبية، مما يؤكد عدم إصابتها بهذا المرض، حسبما أعلنت روسيا اليوم.