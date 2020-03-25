 رسميا.. ألمانيا تعلن نتائج الفحص الثاني لميركل الخاص بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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رسميا.. ألمانيا تعلن نتائج الفحص الثاني لميركل الخاص بفيروس كورونا


نشر فى : الأربعاء 25 مارس 2020 - 6:22 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 مارس 2020 - 6:25 م

أعلنت الحكومة الألمانية أن نتائج الفحص الثاني الخاص بفيروس كوورنا والذي خضعت له المستشارة، أنغيلا ميركل، سلبية، مما يؤكد عدم إصابتها بهذا المرض، حسبما أعلنت روسيا اليوم.

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