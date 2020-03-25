أعلنت الحكومة الألمانية أن نتائج الفحص الثاني الخاص بفيروس كوورنا والذي خضعت له المستشارة، أنغيلا ميركل، سلبية، مما يؤكد عدم إصابتها بهذا المرض، حسبما أعلنت روسيا اليوم.