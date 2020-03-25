رئيس البرلمان اللبناني يطالب الحكومة بتسهيل عودة المغتربين في أوروبا

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حكومة بلاده إلى المبادرة لتسهيل عودة المغتربين اللبنانيين، لاسيما في الدول الأوروبية والأفريقية التي يتفشى فيها فيروس كورونا والذين يرغبون في العودة إلى وطنهم، وذلك بأقصى سرعة ممكنة.

جاء ذلك خلال استقبال بري، ظهر اليوم، لرئيس الوزراء حسان دياب، حيث جرى استعراض الإجراءات التي تتخذها الحكومة في سبيل الحد من مخاطر تفشي وباء كورونا، إلى جانب البحث في مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان.

وأشار رئيس المجلس النيابي إلى أهمية أن تعمل الحكومة على توفير كافة مستلزمات الرعاية والحماية للبنانيين المغتربين والمقيمين، بكل ما يتصل بأمنهم الصحي والمعيشي والمالي.

وكان لبنانيون مغتربون لأسباب تتعلق بالدراسة في الخارج أو قضاء العطلات وزيارات، قد طالبوا إلى الدولة اللبنانية إجلائهم وتسهيل عودتهم إلى لبنان، مشيرين إلى أنهم لم يتسن لهم العودة إلى لبنان قبل تعليق حركة الطيران وإغلاق مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) وعدد من المطارات الأخرى، وأن البعض منهم عالقون في المطارات.

كما جاءت مطالبة البعض الآخر منهم بالعودة إلى لبنان استنادا إلى ظروفهم الاقتصادية الصعبة، في ضوء توقف التحويلات المالية من لبنان إلى الخارج، جراء الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية الحادة التي يمر بها لبنان على نحو فرض معه القطاع المصرفي اللبناني قيودا مشددة على حركة رؤوس الأموال والتحويلات إلى الخارج.