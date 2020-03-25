منظمة التحرير الفلسطينية تدعو لدعم أونروا لمنع المزيد من تدهور عملها

دعت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الدول المانحة إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ومنع المزيد من التدهور في حقول عملها.

وثمن عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد أبو هولي في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، تبرع الاتحاد الأوروبي بمبلغ 82 مليون يورو لدعم أونروا، بما يساهم في تمكينها من استمرار عمل برامجها وفي تقديم خدماتها لنحو 2ر6 مليون لاجئ فلسطيني.

وأكد أبو هولي، أهمية الدعم الأوروبي لمساندة أونروا بتنفيذ إجراءاتها وتدابيرها الوقائية داخل المخيمات الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المسجد.

وحث الدول المانحة على أن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي من خلال الوفاء بتعهداتها المالية السنوية تجاه دعم موازنة أونروا ليتسنى لها القيام بمهامها في تقديم خدمات التعليم والصحة والإغاثة الاجتماعية والخدمات الطارئة للاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها بقرار الأمم المتحدة 302، ولتحقيق الاستقرار المالي في ميزانيتها للعام الحالي للحيلولة دون الوقوع في أزمات جديدة تؤثر على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

كما دعا الدول المانحة إلى سرعة الاستجابة لنداء أونروا لتأمين 14 مليون دولار لتمكينها من مواجهة تفشي فيروس كورونا في المخيمات الفلسطينية التي يقطنها ما يقارب 2ر6 مليون لاجئ فلسطيني واتخاذ الإجراءات الوقائية لها.

وحذر أبو هولي، من أن المخيمات الفلسطينية من أكثر مناطق العالم اكتظاظاً بالسكان وفقراً وتحتاج الى إجراءات وتدابير وقائية كبيرة لحمايته من فيروس كورونا الفتاك.

وأشار إلى أن أونروا لا تزال تواجه عجزاً أولياً يقدر بمليار دولار في ميزانيتها المالية للعام 2020 التي تقدر 4ر1 مليار دولار، ما سيترتب عليه لجوء الوكالة إلى تقليص خدماتها أو وقف بعض برامجها.

وشدد المسؤول الفلسطيني على أهمية استمرارية عمل أونروا كضرورة ملحة لضمان عامل الاستقرار في المنطقة، حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً للقرار الأممي 194.