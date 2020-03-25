 شركة الخطوط الجوية لجنوب إفريقيا تعلق كافة الرحلات الجوية الداخلية - بوابة الشروق
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شركة الخطوط الجوية لجنوب إفريقيا تعلق كافة الرحلات الجوية الداخلية

علم جنوب إفريقيا
علم جنوب إفريقيا
د ب أ
نشر فى : الأربعاء 25 مارس 2020 - 1:26 ص | آخر تحديث : الأربعاء 25 مارس 2020 - 1:26 ص

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن شركة الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا "ساوث أفريكان ايروايز" ستعلق كافة الرحلات الداخلية للشركة بدءا من السابع والعشرين من مارس الجارى وحتى السادس عشر من أبريل المقبل، وذلك في أعقاب إعلان حكومة جنوب أفريقيا عن إغلاق كامل في مختلف أرجاء البلاد لمدة 21 يوما لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

وكانت شركة الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا قد علقت بالفعل كافة رحلاتها الدولية والإقليمية حتى الحادى والثلاثين من مارس الجارى.

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، قد أعلن مساء أمس الاثنين، الإغلاق لمدة 21 يومًا في مختلف أنحاء البلاد على أن يسرى الإغلاق اعتبارا من بعد غد الخميس.

وكانت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جنوب إفريقيا قد ارتفعت إلى 554 حالة إصابة، اليوم الثلاثاء، فيما يمثل أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس في أي بلد أفريقي.


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