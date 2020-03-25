دعت الهيئة الوطنية للصحافة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية إلى مراعاة مصلحة جميع العاملين وسلامتهم، وعدم تعرضهم لمخاطر بسبب انتشار فيروس "كوفيد -19" المعروف ب "كورونا".



وشددت الهيئة، في بيان مساء الثلاثاء، على أن سلامة العاملين لها الاعتبار الأول والأهم، مشيرة إلى أن الظروف الراهنة تقتضي، في ضوء التوجيهات الرئاسية والقرارات التى أصدرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، استمرار العمل بالقرارات التي صدرت الأسبوع الماضى عن الاجتماع المشترك بين الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس الإدارات، والخاصة بتخفيض العمالة، ومنح كل التسهيلات والتيسيرات للسيدات، مع اتخاذ أقصى درجات الوقاية والتعقيم والاشتراطات الصحية.



وأشارت الهيئة إلى أنه لما كانت الظروف الراهنة قابلة للاستمرار إلى ان تنتهى الأزمة، فهي تهيب بجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية الالتزام بالقرارات التي تصدرها الدولة، وأن تكون التحركات أثناء فترة وقف التجوال لاحتياجات العمل فقط، ولمن يتم تكليفهم من قبل رؤساء التحرير ومجلس الإدارة، مع الحرص على إبراز الكارنيهات والتصاريح لرجال الأمن، ومساعدتهم فى أداء مهامهم.



كما ناشدت الهيئة جميع العاملين الذين يعانون من اشتباه فى الإصابة بأعراض فيروس كورونا أن يبادروا على الفور بإخطار مؤسساتهم والهيئة لاتخاذ الإجراءات الصحية الضرورية.



ونوهت الهيئة بأنها في حالة انعقاد مستمر مع رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير ، لبحث أية مستجدات تحدث واتخاذ القرارات العاجلة والفورية، كما ناشدت بالابتعاد عن الشائعات والكلام المرسل ، مؤكدة أن الهيئة ستعلن فورا عن أية إجراءات جديدة يتم اتخاذها.