 مساعدات حكومية جديدة لدعم الكنديين ماديًا وسط تفشي كورونا - بوابة الشروق
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مساعدات حكومية جديدة لدعم الكنديين ماديًا وسط تفشي كورونا

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 25 مارس 2020 - 8:02 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 مارس 2020 - 8:02 م

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الأربعاء، عن حزمة مساعدات جديدة تشمل تقديم ألفي دولار كندي شهريًا ولمدة أربعة أشهر لكل شخص فقد وظيفته نتيجة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقال ترودو - في مؤتمره الصحفي اليومي في أوتاوا - "يجب أن يتم تدشين استمارة على الموقع الإلكتروني في أسرع وقت ممكن"، لافتًا إلى أن على الناس البدء في تلقي الأموال بعد 10 أيام من التقديم، على أن يتم إعادة انتداب الموظفين العموميين الفيدراليين من الإدارات الأخرى للمساعدة في التعامل مع الطلبات المقدمة.

وأضاف ترودو أن الحكومة سيكون لديها المزيد الذي ستكشف عنه بشأن دعم الأجور في الأيام المقبلة.


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