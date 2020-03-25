أخبار متوقعة اليوم: بدء تنفيذ حظر التجوال

القاهرة.. يبدأ التنفيذ والتطبيق الفعلي لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا.

القاهرة.. تبدأ شركة "مصر للطيران" تسيير رحلة يوميًا إلى الكويت لإعادة المصريين المقيمين بالكويت الراغبين في المغادرة، وذلك حتى 30 مارس الجاري.

جنيف.. يطلق الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة آنطونيو جوتيريش، ووكيل الأمين العام للشئون الإنسانية مارك لوكوك، ومدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس ادهانوم والمديرة التنفيذية لمنظمة "يونيسيف" هنريتا فور، خطة استجابة عالمية لوباء كورونا المستجد (كوفيد -19)، ستوجه لمساعدة دول العالم والفئات المحتاجة لمواجهة انتشار الفيروس القاتل خلال المرحلة المقبلة، وذلك على كافة الأصعدة الإنسانية والصحية واحتياجات الأطفال وبخاصة في المناطق التي تعاني فيها هذه الفئة وغيرها.