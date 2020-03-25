استطلاع: ثلث المستهلكين في ألمانيا زادوا من مخزونهم من المواد الغذائية بسبب كورونا

كشف استطلاع للرأي أن ثلث المستهلكين في ألمانيا زادوا من مخزونهم من المواد الغذائية الأسبوع الماضي بسبب أزمة وباء كورونا المستجد.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد كولونيا للأبحاث التجارية وشمل ألف ألماني، أن واحدا فقط من بين كل ستة ألمان زاد من مخزونه من مستلزمات النظافة.

وبحسب تقييم المعهد، فإن السبب في التكالب على الشراء هو الخوف من عدم القدرة على التسوق كما هو معتاد بسبب الوباء، حيث يعتبر نحو ثلث الذين شملهم الاستطلاع إمكانيات التسوق المقيدة في إطار أزمة كورونا فقدانا للحرية.

وذكر المعهد أن التجارة الإلكترونية لم تستفد كثيرا من هذه الأزمة، حيث ذكر 13% فقط من الذين شملهم الاستطلاع أنهم مارسوا تسوقهم عبر الإنترنت.

وأشار المعهد إلى أن المستهلكين الشباب كانوا الأكثر استخداما لإمكانية التسوق الإلكتروني.