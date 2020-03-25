تحطم طائرة تدريب روسية ومصرع قائدها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء تحطم طائرة تدريب مقاتلة من طراز (إل-39) ومصرع قائدها في إقليم كراسنودار جنوب روسيا.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا -أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- جاء فيه "تحطمت اليوم طائرة مقاتلة من طراز (إل-39) أثناء قيامها بمهمة تدريبية في إقليم كراسنودار بقيادة أحد طلاب السنة الرابعة في معهد الطيران الحربي، ووفقا للبيانات الأولية فقد لقي الطيار مصرعه".

وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية أن الرحلة تمت بدون ذخيرة، وتم إرسال متخصصين من خدمة البحث والإنقاذ إلى موقع التحطم.

يُشار إلى أنه تم تصميم الطائرة (إل-39) لتدريب أفراد الطيران، ومع استخدام بعض التعديلات تصبح طائرات هجومية خفيفة ومقاتلات.