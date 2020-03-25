مصرع شخص وإصابة ثلاثة في حادث تصادم بمطوبس في كفر الشيخ

توفي شاب وأصيب 3 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم بين سيارة أجرة وتروسيكل على طريق (فوه - مطوبس) بمحافظة كفرالشيخ.

وكان اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ ، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة تحمل لوحات معدنية أرقام (3121 ص ر ق)، بروتسيكل على طريق (فوه - مطوبس).

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من مصرع "محمد.ص.أ"، 35 سنة، وإصابة كل من "السيد.م.ا"، 31 سنة، مصابا بجروح متفرقة بالجسم والوجه، و"محمد.إ.ز"، 30 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، و"محمد.إ.ص"، 33 سنة، كدمة بالصدر والآم بالظهر.

جرى نقل المصاب الأول إلى مستشفى مطوبس المركزي، ونقل المصابين الثاني والثالث، إلى مستشفى فوه للتأمين الصحي، لتلقيهم العلاج اللازم، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فوة للتأمين الصحي، تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالحادث.