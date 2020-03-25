ماليزيا تمدد إجراءات الإغلاق لمواجهة كورونا حتى منتصف أبريل المقبل

أعلن رئيس وزراء ماليزيا، محيي الدين ياسين، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تمديد العمل بالقيود التي تهدف للحد من تفشي فيروس كورونا حتى منتصف أبريل المقبل.

وقال محيي الدين: "من المتوقع ازدياد حالات الإصابة بالفيروس قبل أن تبدأ الحالات الجديدة المصابة في الانحسار"، معلنا تمديد العمل بالقيود المفروضة على السفر والعمليات التجارية منذ أسبوع حتى 14 أبريل المقبل.

وكان وزارة الصحة الماليزية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل حالة الوفاة الـ17 بفيروس كورونا.

ويشار إلى أن نحو 1000 حالة من بين 1624 حالة إصابة في ماليزيا تعود لأشخاص حضروا فعاليات إسلامية أجريت في كوالالمبور في أواخر فبراير الماضي، خلال أسبوع شهد اضطرابات سياسية في ماليزيا، التي كانت بلا حكومة عقب استقالة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد في 24 فبراير الماضي.

وكان محيي الدين قد أعلن في 16 مارس الجاري تطبيق إجراءات إغلاق في ماليزيا للحد من تفشي الفيروس.