الصحة الأفغانية: مقتل طفل وإصابة 15 شخصا في هجوم على معبد للسيخ

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قالت وزارة الصحة الأفغانية في تقرير أولي اليوم الأربعاء إن طفلا قتل وأصيب 15 آخرون خلال هجوم على معبد للسيخ في العاصمة كابول.