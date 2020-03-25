 الصحة الأفغانية: مقتل طفل وإصابة 15 شخصا في هجوم على معبد للسيخ - بوابة الشروق
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الصحة الأفغانية: مقتل طفل وإصابة 15 شخصا في هجوم على معبد للسيخ

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 25 مارس 2020 - 12:16 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 مارس 2020 - 12:16 م

قالت وزارة الصحة الأفغانية في تقرير أولي اليوم الأربعاء إن طفلا قتل وأصيب 15 آخرون خلال هجوم على معبد للسيخ في العاصمة كابول.


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