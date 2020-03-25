انتحاريون يهاجمون مكانا للعبادة خاصا بالسيخ في أفغانستان

الأكثر قراءة
تأكيدا لما نشرته الشروق: الأطباء تحيل طبيبين للتحقيق بعد نشرهما أسماء أدوية لعلاج كورونا
مصادر بالصحة: إصابة طبيبين في جامعة خاصة بفيروس كورونا
وزير التعليم: الحل الأصعب أمام الوزارة هو عدم عودة الدراسة
إكرامي: كهربا «مكانش محروق على الأهلي» في أحداث السوبر.. الأمر شخصي
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية صباح اليوم الأربعاء أن مجموعة من الانتحاريين هاجمت مكانا للعبادة خاصا بالسيخ في كابول.
ولم ترد تفاصيل بشأن الهجوم أو ما إذا كان أسفر عن ضحايا.