تركيا تجلي أكثر من 2700 شخص من 8 دول أوروبية في ظل تفشي كورونا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الأربعاء إن تركيا أجلت أكثر من 2700 طالب تركي من ثمان دول أوروبية في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أنه جرى إعادة 2721 طالبا على متن 11 رحلة منفصلة، مشيرا إلى أنه سوف يتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي قد قال في وقت سابق من اليوم إن خمس دول أوروبية ومصر وشمال قبرص من بين الدول التي جرى إعادة الطلاب منها.

وكان قد جرى إعادة 2807 مواطنا تركيا الأسبوع الماضي من أوروبا، ووضعهم في الحجر الصحي. كما تم وضع الآلاف من العائدين من المملكة العربية السعودية في الحجر الصحي في عدة مدن تركية، وتشمل العاصمة أنقرة.