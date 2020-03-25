تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية



أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم على معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول.



ووفقا لبيان لوكالة "أعماق" التابعة للتنظيم، نقله موقع "سايت إنتليجنس جروب" المتخصص في مراقبة المواقع لجهادية، فإن "مقاتلي الدولة الإسلامية ينفذون هجوما انغماسيا الآن على معبد للسيخ في الناحية الأولى من مدينة كابول بأفغانستان".



ولا يتسنى التأكد من صحة هذا الزعم بصورة مستقلة.



وكان ناريندير سينج خالسا، العضو بالبرلمان الأفغاني ممثلا عن السيخ، قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مسلحين قاموا باحتجاز 150 من أفراد السيخ كرهائن، بعدما هاجموا معبدا في العاصمة كابول. وأشار إلى أن أغلبية الرهائن من النساء والأطفال الذين اجتمعوا في المعبد للصلاة.



بينما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان إن نحو أربعة انتحاريين هاجموا المعبد، وتبذل حاليا جهود للقضاء عليهم.



ويشار إلى أن السيخ يمثلون أقلية دينية في أفغانستان، وسبق أن تعرضوا لهجمات.