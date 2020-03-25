سول تطلب من جميع المسافرين القادمين من أمريكا الخضوع لحجر صحي 14 يوما

اعتبارا من بعد غدا الجمعة، يتعين أن يخضع جميع المسافرين القادمين من الولايات المتحدة لحجر صحي في المنزل أو في منشأة حكومية لمدة 14 يوما، بعد وصولهم إلى كوريا الجنوبية، في إطار جهود سول لمنع دخول فيروس كورونا من الخارج، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وفي بيان يومي موجز اليوم الأربعاء، ذكر المقر المركزي لإجراءات مواجهة الكوارث والسلامة أن إجراءات الدخول المشددة للمسافرين القادمين من أمريكا ستكون نافذة المفعول اعتبارا من الساعة الثانية عشرة صباح بعد غد الجمعة.

وذكر البيان أن أولئك الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى وصولهم سيتم إجراء اختبارات لهم على الفور، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض والمواطنين الكوريين الجنوبيين والأجانب الذين يعتزمون الإقامة مدة طويلة في البلاد، فسيتم عزلهم لمدة أسبوعين.

وسيتعين أيضا عزل من تظهر الاختبارات عدم إصابتهم بالفيروس .

ويواجه هؤلاء الذين يتجاهلون واجباتهم للحجر الصحي الذاتي عقوبة السجن لمدة عام أو أقل أو غرامات تصل إلى 10 ملايين وون أو أقل، بغض النظر عن جنسياتهم.

وفى رد فعل من جانبها على ارتفاع عدد المصابين بالفيروس، من بين الذين سافروا مؤخرا للخارج، بدأت كوريا الجنوبية اختبارات لجميع المسافرين القادمين من أوروبا يوم الأحد الماضي، حيث طلبت من هؤلاء الذين أظهرت الاختبارات عدم إصابتهم بالفيروس أن يخضعوا لحجر صحي في المنزل أو منشأة حكومية.