 الخارجية البريطانية تعلن وفاة نائب سفيرها في بودابست إثر إصابته بكورونا - بوابة الشروق
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الخارجية البريطانية تعلن وفاة نائب سفيرها في بودابست إثر إصابته بكورونا


نشر فى : الأربعاء 25 مارس 2020 - 7:48 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 مارس 2020 - 7:48 م

أعلنت الخارجية البريطانية في نبأ عاجل، وفاة نائب السفير البريطاني في بودابست إثر إصابته بفيروس كورونا.

وسنوافيكم بالتفاصيل..

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