الخارجية البريطانية تعلن وفاة نائب سفيرها في بودابست إثر إصابته بكورونا

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أعلنت الخارجية البريطانية في نبأ عاجل، وفاة نائب السفير البريطاني في بودابست إثر إصابته بفيروس كورونا.
وسنوافيكم بالتفاصيل..