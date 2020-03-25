خلت شوارع محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، من المواطنين مع بداية تطبيق الحظر منذ الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات، التزامًا بقرار رئيس مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبدأت شرطة الإسكندرية بقيادة مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، اللواء سامي غنيم، تطبيق قرار حظر حركة المواطنين بالمرور في الطرق الرئيسية والفرعية، ومن خلال نشر الأكوال، والتشكيلات، التمركزات الأمنية، على مستوى أقسام الشرطة الـ18؛ بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين.

وشهدت بعض الشوارع، عصر اليوم، مرور بعض السيارات التي تحمل مكبرات صوتية؛ للتنبيه على المواطنين بالالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية الساعة 5 مساءً وحتى 7 صباحًا، تطبيقًا للقرارات الرامية للوقاية من انتشار كورونا بين المواطنين.

وأكد مصدر أمني للشروق بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين باستثناء "الصحفيين، والإعلاميين، والأطباء" وكل من تضمنهم القرار؛ شريطة تقديم ما يفيد الانتماء لتلك الجهات "كارنيهات نقابية" أو تصاريح خاصة بالمؤسسة العامل بها.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، أعلن، أمس، فرض حظر تجوال على حركة المواطنين بجميع الطرق العامة من 7 مساءً حتى 6 صباحا، وإيقاف كل وسائل النقل الجماعي والخاص، على أن تغلق خلال هذه الفترة كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمولات، ولمدة أسبوعين بدءً من اليوم، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.