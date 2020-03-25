مستشار ترامب: الرئيس يريد إعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية لكنه لن يتجاهل رأي الأطباء

قال لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن البيت الأبيض سيضع في اعتباره توصيات مسؤولي الصحة العامة، في الوقت الذي يتحرك فيه الرئيس ترامب نحو إعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كودلو قوله في تصريحات للصحفيين: "لن نتخلى عن نصيحة خبراء الصحة، لكن هناك أصوات تطالب بإعادة تشغيل الاقتصاد وربما تشغيله جزئيا".

يأتي ذلك في حين بدأ ترامب يبحث في الأسبوع الماضي كيفية إعادة الأمريكيين إلى أعمالهم، وذلك بعد أيام قليلة من صدور التوجيهات التي تطالب المواطنين بتجنب الذهاب إلى المطاعم أو المشاركة في تجمعات كبيرة مع عدم إرسال الأطفال إلى المدارس، ولكن العديد من حكام الولايات وعمد المدن الأمريكية أغلقوا ولاياتهم ومدنهم من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ودفعت هذه الأوضاع مسؤول في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى توقع انخفاض معدل نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 50%.

وواجه ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليوم العديد من الأسئلة حول توقيت محاولة إنهاء ممارسات التباعد الاجتماعي وما إذا كان سيلتزم بتوصية مسؤولي الصحة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

ورد ترامب بالقول "سأستمع إليهم وهناك آخرين أيضا لدينا يقومون بعمل جيد".