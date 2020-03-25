البنوك التايلاندية تستمر في العمل خلال فترة الطوارئ المعلنة بسبب فيروس كورونا

نقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم الأربعاء، عن بنك تايلاند ومؤسسات مالية أخرى القول إنها ستواصل العمل، حيث ستظل الكثير من الفروع مفتوحة بقدر الإمكان لضمان استمرار العمل خلال فترة الطوارئ بسبب فيروس كورونا.

وذكر بنك تايلاند ورابطة المصرفيين التايلانديين ورابطة البنوك الدولية ورابطة المؤسسات المالية الحكومية أن المؤسسات المالية، التي تخضع لإشرافها مستعدة لضمان وصول العملاء للخدمات المهمة، من بينها الودائع والسحب وعمليات تحويل الأموال والمدفوعات وإجراءات القروض.

وأضافت الصحيفة أن الفروع ووحدات الائتمان ستكون مفتوحة بقدر الإمكان وستكون هناك مسافة بين العملاء اتصل إلى 1.5 متر على الأقل أثناء انتظار الخدمة.