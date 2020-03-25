البرلمان الألماني يوافق على تفويض معدل للجيش للمشاركة في مهمة قتال داعش

وافق البرلمان الألماني اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على منح الجيش تفويضا معدلا للمشاركة في المهمة الدولية ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وجاءت الموافقة على القرار بفضل دعم نواب أحزاب الائتلاف الحاكم والحزب الديمقراطي الحر للتفويض التكميلي، وقوبلت الخطوة بمعارضة نواب حزب البديل من أجل ألمانيا واليسار والخضر.

ومن المقرر إعادة تعديل واجبات الجيش الألماني في هذه المهمة بعد أن يتم إنهاء مهمة طائرات تورنيدو الاستطلاعية التي تعمل من الأردن بحلول نهاية الشهر الجاري.

ويستمر التفويض التكميلي للجيش حتى نهاية أكتوبر المقبل، وينص على تمديد مهمة طائرات التزويد بالوقود إلى ما بعد نهاية مارس الجاري، وفي إطار التكليف المعدل، ستوفر ألمانيا إمكانيات للنقل الجوي بالنسبة للتحالف الدولي المناوئ لداعش وللمنظمات الدولية والحلفاء والشركاء.

كما ستوفر ألمانيا نظام رادار للمساهمة في الكشف المبكر عن الطائرات والصواريخ المغيرة.

وسيتم تنظيم مهمة المساعدة التدريبية التي يقدمها الجيش الألماني للقوات المسلحة العراقية في وسط العراق في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التدريبية، بعد أن كانت المهمة جزءا من عملية التحالف الدولي ضد لداعش.