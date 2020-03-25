الحكومة الهندية تتابع توافر السلع الأساسية بعدما أعلنت إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا

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قالت الحكومة الهندية اليوم الأربعاء إنها تتابع توافر السلع الأساسية، في ظل العراقيل التي تواجهها سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الخضروات في أعقاب فرض مزيد من القيود لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد أعلن أمس الثلاثاء إجراءات إغلاق لمد 21 يوما.

وبعد إعلان مودي عن هذه الإجراءات هرع المواطنون للمتاجر والصيدليات على الرغم من أن الحكومة تقول إنها سوف تضمن توافر السلع الأساسية، وطالبت المواطنين بالابتعاد عن حمى الشراء بسبب الذعر.

وقال مالك أحد المتاجر في ضواحي دلهي: "لقد نفدت لدينا عبوات اللبن والصابون".

وقال وزير الأغذية الاتحادي رام فيلاس باسوان إن الحكومة تتابع توافر السلع الأساسية في السوق. وحذر التجار والمصنعين من التلاعب لتحقيق أرباح.

ويشار إلى أن الهند سجلت 562 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وتسع حالات وفاة بالإضافة إلى شفاء 41 شخصا.