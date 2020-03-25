سوريا تعلن تسجل 3 حالات جديدة مصابة بكورونا

أعلنت الحكومة السورية، تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء.

وذكرت وزارة الصحة السورية في موقعها الإلكتروني: "تم تسجيل 3 حالات إيجابية جديدة في سوريا مصابة بفيروس كورونا، والحالات الثلاث المصابة هي من المجموعة التي كان تم وضعها في الحجر الصحي في منطقة الدوير جنوب شرق العاصمة دمشق الأسبوع الماضي".

وكان وزير الصحة السوري، أعلن أول أمس الاثنين، إصابة فتاة بفيروس كورونا كانت قادمة من خارج سوريا.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس، اليوم الأربعاء، قرارا أكد فيه على المحافظين بالتفعيل الفوري لدور لجان الأحياء والمخاتير لجهة المشاركة في تنفيذ التدابير التي اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا ووضع التعليمات اللازمة لذلك على مستوى الأحياء.

وكانت الحكومة السورية، قررت فرض حظر تجوال في جميع المناطق من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا، اعتبارا من اليوم حتى إشعار آخر وإغلاق كل الفعاليات التجارية والمحلات بشكل كامل خلال فترة الحظر واتخاذ العقوبات القانونية بحق المخالفين.