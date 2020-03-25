طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا يؤيدان صرف علاوات معفاة من الضرائب للعاملين

أعلن طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا، اليوم الأربعاء، تأييدهما لصرف علاوات معفاة من الضرائب للعاملين في ظل أزمة كورونا.

ويضم الائتلاف الحاكم تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي "حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري" والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، قال اندرياس يونج، نائب زعيم الكتلة البرلمانية للتحالف: "ينبغي علينا أن نقدم دعما خاصا على الصعيد الضريبي في أزمة كورونا، فإذا أرادت جهة عمل أن تمنح عامليها مكافأة على عملهم، فيجب أن تكون هذه المكافأة معفاة من الضرائب".

وفي ذات السياق، قال اخيم بوست، نائب زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي لـ(د.ب.أ): "المسألة تتعلق بتقدير العمل الاستثنائي للمرضات والممرضين أو الصرافين وتقديم دعم إضافي لهم، وهذا الأمر في تقديري يحظى بتأييد واسع النطاق من جانب الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف"، مضيفا: "هؤلاء الذين يعملون من أجل الإبقاء على كياننا، يحتاجون إلى تضامننا الكامل".