تيسنكروب الألمانية الصناعية تعتزم شطب 3000 وظيفة

أعلنت مجموعة تيسنكروب الصناعية الألمانية العملاقة، اليوم الأربعاء، توصلها إلى اتفاق مع نقابة عمال الصناعات المعدنية والهندسية في ألمانيا "آي.جي ميتال" بشأن التوسط في تنفيذ استراتيجية المجموعة قطاع الصلب خلال الفترة من 2020 إلى 2030.

وتعتزم المجموعة، كخطوة أولى في هذه الاستراتيجية، شطب 2000 وظيفة من القطاع خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب حوالي 1000 وظيفة بحلول 2026.

وتشمل خطة شطب الوظائف جميع وحدات صناعة الصلب التابعة للمجموعة في ألمانيا. وسيدخل الاتفاق الجماعي الذي توصلت إليه من النقابة حيز التطبيق اعتبارا من أول أبريل المقبل، ويستمر حتى 31 مارس 2026.

وتستهدف المجموعة من خلال شطب الوظائف تعزيز تكامل الإنتاج في مصنعها بمدينة دويسبورج من خلال إغلاق الوحدات المنفردة الموجودة في مواقع أخرى.

ووفقا لخطة شطب الوظائف، فإن المجموعة تعتزم شطب حوالي 1000 وظيفة في الإدارة، و800 وظيفة في قطاع إنتاج قوالب الصلب الثقيلة، إلى جانب حوالي 1200 وظيفة سيبدأ شطبها عام 2022.

في الوقت نفسه، تتضمن استراتيجية تطوير قطاع الصلب ضخ استثمارات تبلغ حوالي 800 مليون يورو خلال السنوات الست المقبلة.

من ناحية أخرى، توصلت "تيسنكروب" و"آي.جي ميتال" إلى اتفاق بشأن "حزمة التعامل مع أزمة كورونا" والتي تتضمن التزام مصانع الصلب التابعة لتيسنكروب في أوروبا بزيادة ما يحصل عليه العامل من أجره إلى 80% في حال تقليص عدد ساعات العمل نتيجة أزمة كورونا. كما تم الاتفاق على منح العمال إجازات كبديل للمكافآت الخاصة التي ينص عليها عقد العمل الجماعي.