 أيرلندا تغلق الشركات وتلغي الأحداث الرياضية وتحد من التجمعات بسبب كورونا - بوابة الشروق
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أيرلندا تغلق الشركات وتلغي الأحداث الرياضية وتحد من التجمعات بسبب كورونا

علم أيرلندا
علم أيرلندا
د ب أ
نشر فى : الأربعاء 25 مارس 2020 - 1:28 ص | آخر تحديث : الأربعاء 25 مارس 2020 - 1:28 ص

أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار، أمس الثلاثاء، تشديد القيود على الحياة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك عقب اجتماع لمجلس الوزراء لدراسة أحدث النصائح الطبية.

وطلب فارادكار، خلال الإعلان عن الإجراءات الجديدة والتي تشمل استمرار إغلاق المدارس حتى 19 أبريل المقبل، من الناس البقاء في منازلهم.

وتشمل الإجراءات الجديدة إغلاق الصالات الرياضية والمقاهي وصالونات تصفيف الشعر والشركات التي تقدم خدمات غير ضرورية. وسيُسمح لمنافذ الطعام بتقديم خدمة الوجبات السريعة فقط.

وتقرر أيضا إلغاء جميع الأحداث الرياضية بما في ذلك تلك التي تجرى بدون جمهور. وتم تنظيم سباق للخيل بدون حضور مشاهدين، ولكن معظم الأحداث الرياضية الأخرى ألغيت بالفعل.

كما تم فرض قيود على التجمعات الخارجية، حيث لا يجوز أن يتجمع أكثر من أربعة أشخاص في الخارج إلا إذا كانوا من نفس الأسرة.


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