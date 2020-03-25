«سوفت بنك» اليابانية للاتصالات تنتقد «موديز» للتصنيف الائتماني

انتقدت شركة اتصالات الهاتف المحمول اليابانية "سوفت بنك جروب كورب" مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني بسبب إعلان الأخيرة خفض تصنيف ديون سوفت بنك بمقدار درجتين.

واتهمت الشركة اليابانية مؤسسة التصنيف بالتحيز "والتسبب في سوء فهم كبير" بعد أيام من إعلان الشركة خطة لبيع أصول بقيمة 41 مليار دولار بهدف تعزيز ثقة المستثمرين فيها.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن "موديز" خفضت تصنيفها لديون "سوفت بنك" من "بي.أيه 1"، إلى "بي.أيه 3"، وهو ما يعني تعزيز تصنيف ديون الشركة اليابانية ضمن فئة الديون عالية المخاطر.

وأوضحت أيضا أن إعلان "موديز" جاء في توقيت حرج أيضا بالنسبة لمؤسس الشركة اليابانية ماساسوشي صن الذي بدأ خلال الأسبوع الحالي أكبر تحرك لإسكات الانتقادات وتعزيز الثقة في الشركة ودعم أسهمها وسنداتها التي تراجعت خلال الفترة الأخيرة.

وقالت "سوفت بنك" في بيان إن "خفض التصنيف الذي تجاهل بشكل كبير معايير "موديز" المعلنة، سيسبب سوء فهم كبير بين المستثمرين الذين يعتمدون على التصنيف في قراراتهم الاستثمارية" داعية موديز إلى سحب هذا التصنيف.

يذكر أنه في حين كان لدى "سوفت بنك" بنهاية ديسمبر الماضي حوالي 7ر1 تريليون ين (3ر15 مليار دولار) من الأموال السائلة وما يعادلها، فإنها تعاني أيضا من ديون باهظة. وخلال العامين المقلبين سيكون عليها سداد ديون وسندات بقيمة 68ر1 تريليون ين وما يصل إلى 6ر3 تريليون ين خلال السنوات الأربع التالية.

والشركة التي تدير صندوق الاستثمار "فيجن" البالغ رأسماله 100 مليار دولار، عرضة لمخاطر الصدمات الاقتصادية في ضوء هذه الديون واستثماراتها في شركات ناشئة غير رابحة مثل "وي وورك" و"أويو هوتيلز".

يأتي ذلك في حين أعلنت "سوفت بنك" سعيها لبيع حصة من أسهمها في شركة التجارة الإلكترونية الصينية علي بابا بقيمة 14 مليار دولار إلى جانب حصص من شركة الاتصالات المملوكة لها في اليابان وشركة "سبرينت كورب" الأمريكية للاتصالات والتي تنفذ صفقة اندماج مع منافستها تي موبايل أمريكا. ولكن "سوفت بنك" تواجه احتمال اضطرارها لبيع بعض من أفضل أصولها بأسعار منخفضة بسبب إعلان موديز.