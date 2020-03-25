 عمدة موسكو: الإصابات بفيروس كورونا قد تكون أعلى بكثير من العدد المعلن - بوابة الشروق
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عمدة موسكو: الإصابات بفيروس كورونا قد تكون أعلى بكثير من العدد المعلن

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 25 مارس 2020 - 1:29 ص | آخر تحديث : الأربعاء 25 مارس 2020 - 1:29 ص

حذر عمدة موسكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء، من أن العدد الفعلي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد قد يكون "أعلى بكثير" مما تم الإعلان عنه.

وأعلنت الحكومة الروسية عن إصابة حوالي 500 شخص، معظمهم في العاصمة موسكو، وهي أكبر مدينة في روسيا.

وأوضح عمدة موسكو سيرجي سوبيانين لبوتين أن الفحوصات أجريت لعدد محدود فقط من الحالات المحتملة، مضيفا: "هناك عدد أكبر بكثير من المرضى".

وقال سوبيانين خلال الاجتماع بالكرملين، وفقا لبيان رسمي: "الكثير من الناس يبقون في منازلهم، وببساطة لم يتم فحصهم".

وزار بوتين في وقت لاحق مستشفى في موسكو متخصص في علاج مرضى فيروس كورونا مرتديا بدلة واقية وقناع أثناء التجول في المنشأة.


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