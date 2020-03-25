باكستان: تخصيص حزمة تحفيزية لتعويض آثار وباء كورونا

أعلنت الحكومة الباكستانية، أمس الثلاثاء، عن حزمة تحفيزية لتعويض آثار وباء كورونا المستجد (كوفيد -19) على اقتصادها الهش، مع دخول الإغلاق على مستوى البلاد حيز التنفيذ.

وقال رئيس الوزراء عمران خان، إن معظم هذه الأموال سيتم إنفاقها على الإعانات الشهرية للعمال بأجر يومي، وعلى دعم الغذاء والطاقة، وإجراءات لتعزيز الزراعة والإنتاج.

وذكر خان إن باكستان دخلت مرحلة الإغلاق مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 900 حالة، الأمر الذي ترك عشرات الآلاف من العمال الذين يتقاضون أجورا يومية في قطاعي البناء والتصنيع دون مصدر رزق.