قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن اتخاذ الدولة للقرارات الإجراءاية، وفرض حظر التجول تدريجيًا، لم يأت دفعة واحدة لأن فيروس كورونا يسير وفقًا لمراحل.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء أمس الثلاثاء، أن كل مرحلة لانتشار الفيروس المستجد يصحبها أعباء اقتصادية واجتماعية وعائلية، تمس فئات كثيرة من المجتمع، متابعًا أن في هذه المرحلة الزمنية من عمر وصول الفيروس «دخلنا في وقت يستوجب اتخاذ الاجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة».

وتابع أن كل مرحلة لها إجراءات معينة تحد من تفشي المرض، ناتجة عن التجارب التي تمت في بلاد أخرى انتشر فيها الفيروس، مشيرًا إلى أن هذه البلاد التي لم تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في مراحلها المختلفة؛ مما أدى لانتشار وتوسع للفيروس.

واختتم حديثه موجهًا التحية للقطاع الطبي بالكامل، مضيفًا أن يقدم الاستعدادات والمساهمة والتضحية بشكل مشرف.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن فى مؤتمر صحفى، أمس الثلاثاء، حظر حركة المواطنين على الطرق العامة كافة، بداية من صباح اليوم الأربعاء، من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى حالة وفاة؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 402 حالة.

