رويترز: وفاة وزير الدفاع السوداني جمال عمر بعد تعرضه لأزمة قلبية

أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، وفاة وزير الدفاع بسبب جمال عمر بأزمة قلبية تعرض لها خلال زيارته إلى جنوب السودان، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز"، نقلًا عن وكالة أنباء رويترز.