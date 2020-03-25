 رويترز: وفاة وزير الدفاع السوداني جمال عمر بعد تعرضه لأزمة قلبية - بوابة الشروق
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رويترز: وفاة وزير الدفاع السوداني جمال عمر بعد تعرضه لأزمة قلبية

وزير الدفاع السوداني جمال عمر
وزير الدفاع السوداني جمال عمر

نشر فى : الأربعاء 25 مارس 2020 - 6:58 ص | آخر تحديث : الأربعاء 25 مارس 2020 - 6:58 ص

أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، وفاة وزير الدفاع بسبب جمال عمر بأزمة قلبية تعرض لها خلال زيارته إلى جنوب السودان، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز"، نقلًا عن وكالة أنباء رويترز.

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