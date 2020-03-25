تحتفل إذاعة الأغانى يوم خاص بالاحتفال بذكرى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وذلك على مدار يوم الاثنين المقبل.

وقال شريف عباس مدير عام إذاعة الأغاني أن الاحتفال يبدأ في الخامسة صباحا وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، يتضمن اذاعة مجموعة كبيرة من أجمل أغنيات العندليب التي قدمها على مدار مشواره.

واشار إلى أن فترة "شادية" التي تذاع الاثنين من كل أسبوع في الحادية عشرة صباحا سيتم تخصيصها لإذاعة دويتوهات شادية مع حليم، ومنها "حاجة غريبة وتعالي أقولك".

وقال عباس أنه بدءا من الثانية عشرة ظهرا تبث المحطة كل ساعتين فترات لنجوم التلحين الذين شاركوا حليم فى ألحان أغنياته، وتبدأ فترة "حليم وألحان منير مراد" وتتضمن اغاني منها "بحلم بيك وحياة قلبى وافراحه"، وفي الثانية ظهرا فترة "الحليم وكمال الطويل" وتتضمن أغنيات منها "اسمر يا اسمراني وعلى قد الشوق".

وفي الرابعة عصرا فترة "حليم ألحان الموجى" وتتضمن أغنيات "صافينى مرة ومغرور"، وفترة "حليم وبليغ" وتتضمن أغنيات "تخونوه وأعز الناس".

وتقدم إذاعة الأغاني اعتبارا من السادسة مساء فترة "حليم وعبد الوهاب" والتي تتضمن باقة من أشهر الأغاني التي جمعت العندليب مع موسيقار الأجيال، ومنها "توبة وظلموه وغيره".

ومن التاسعة والنصف مساء ولمدة ساعة تقدم إذاعة الأغاني فترة بعنوان "نجوم غنوا لعبد الحليم".

وتتضمن باقة من تسجيلات حفلات الموسيقى العربية بالأوبرا، ومنها "بلاش عتاب" لخالد سليم، و"التوبة" لماجدة الرومي، و"حبك نار" أداء ليلى غفران، و"الحلوة" مدحت صالح، و"نعم" هانى شاكر، و"على حسب وداد" بصوت سمية قيصر.

ومن الواحدة صباحا فترة "سهراية" والتي تقدم باقة حافلة بأجمل أغنيات العندليب الطويلة "حاول تفتكرني"، و"فاتت جنبنا"، و"نبتدى منين الحكاية".