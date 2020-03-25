التشيك تسحب قواتها من العراق مؤقتًا



أعلنت وزارة الدفاع التشيكية، سحب قواتها العسكرية العاملة في العراق، مؤقتًا نتيجة التهديدات الأمنية وانتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة -في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الأربعاء- إن طائرة عسكرية إيرباص A-319 هبطت مع ثلاثين من أعضاء فرقة العمل الرابعة لجيش جمهورية التشيك في العراق، بمدينة براغ.

و من جهته قال قائد مقر العمليات الميجر جنرال جوزيف كوبيكو إننا نسحب قواتنا مؤقتاً بسبب انخفاض كبير في مهامها العملياتية، مبيناً أن ذلك يرجع إلى التهديدات الأمنية ووباء فيروس كورونا، وإعادة الهيكلة.