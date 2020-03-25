السعودية: السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال لنشر صور عن مخالفات حظر التجول

أعلنت النيابة العامة السعودية أن من يقوم بنشر صور أو مقاطع فيديو لمخالفات حظر التجول في المملكة، الذي يبدأ من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، ستتم معاقبته بالسجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال.

وحذرت النيابة العامة في المملكة، في بيان في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) من "إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض على مخالفته، ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية".

وأكدت النيابة العامة أن ذلك "يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى 5 سنوات وغرامة إلى 3 ملايين ريال".

وأوضحت أن العقوبة ستطبق على المخالفين دون أن تطال المُساءلة المُبلغين.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمر في 23 آذار/مارس بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا.