اختناق مروري بالقاهرة والجيزة قبل الدخول في ساعات الحظر

شهدت معظم الطرق والمحاور والميادين المهمة في القاهرة والجيزة مساء اليوم الأربعاء، اختنقات مرورية كبيرة قبل بداية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بفرض حظر حركة التنقل ضمن إجرءات الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

وتكدست السيارت في الميادين، وسط حالة من الفوضى المرورية لا سيما من سيارات الأجرة.

كما اصطف في المواقف وعلى الأرصفة في بعض المحاور بعض المواطنين الراغبون في العودة إلى منازلهم لمحاولة اللحاق بأي سارة أجرة.

فيما تواجد رجال المرور في المناطق لتسيير حركة المركبات لا سيما ميدان الجيزة والنهضة وشارع الهرم.