 محافظ أسيوط: لم نرصد أي إصابة بكورونا بين معظم المصريين العائدين من إيطاليا - بوابة الشروق
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محافظ أسيوط: لم نرصد أي إصابة بكورونا بين معظم المصريين العائدين من إيطاليا

هديل هلال
نشر فى : الأربعاء 25 مارس 2020 - 9:48 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 مارس 2020 - 9:51 م

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المحافظة كثفت جهودها للبحث عن أكثر من 200 شخص جاءوا من إيطاليا إلى المحافظة عبر مطار القاهرة، لافتًا إلى أن الدكتور محمد زين، وكيل الصحة بأسيوط، توصل إلى جميع الأعداد عدا 30 شخصًا.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن المحافظة اتخذت الإجراءات بعد وصول المعلومة بقدوم الأفراد من إيطاليا، مشيرًا إلى عدم رصد أي حالة للإصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» بين المرصودين.

وأشار إلى أن المحافظة تصدر بطاقة باسم أي مشتبه وفيه أسماء الأخ والأخت والزوج والزوجة والأصدقاء، مؤكدًا: «حتى الآن لم أُخطر من وزارة الصحة بأي إصابة بكورونا وكلها سلبية».

وعن تطبيق قرار حظر التجوال بالمحافظة، أوضح أنه متواجد في الشارع بنفسه لمتابعة الأوضاع، إضافة إلى تواجد الشرطة وجهازها، ذاكرًا أن هناك شبه التزام من المواطنين.

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