تلقت مقاطعة فوكوشيما اليابانية المعتمدة على النشاط الزراعي، صفعة مدوية بتسونامي مارس 2011 الذي تسبب في تسريب مفاعل دياتشي؛ لتتعرض سمعة منتجات المقاطعة الزراعية للتدمير، ولكن سرعان ما نهض مزارعو فوكوشيما من جديد، ليبهروا العالم بأجود ثمار خوخ تساوي كل منها آلاف الدولارات.

وبحسب وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء، نجح مزارعو فوكوشيما بعد عدة محاولات خلال يوليو العام المنصرم، في إنتاج أكثر أنواع الخوخ سكرية في العالم، ليكون أعلى صادرات المقاطعة في السنة.

ويقول المزارع الياباني، كوجي فورياما، إنه بدأ في زراعة الخوخ قبيل وقوع التسونامي بأشهر، وبعد الكارثة كان الكل يخاف شراء شيء من فوكوشيما، ولكن ذلك لم يردعه وكان حافزا له للمثابرة.

ويضيف فورياما، أنه استغل خبرته كمهندس زراعي محاولا اللعب على عنصر المذاق، لينتج -حسب خطته- أكثر أنواع الخوخ سكرية؛ لذلك بدأ في دراسة التربة، فوجدها غنية بشكل زائد بالعناصر الغذائية؛ ما يعد جيدا، ولكنه لا يجعل الشجرة قوية ومقاومة، لذا عمل على خفض غنا التربة قليلا، ونجح بعد عدة محاولات استمرت لسنوات.

وتمكن فوريامو عام 2017 من إنتاج محصول خوخ تصل نسبة السكر في كل من ثمراته إلى 32.7%؛ ما يعد معدلا عاليا للغاية، ولتصل متوسط أثمان الثمرة من ثمراته لمئات الدولارات، بل إن إحدى ثمرات الخوخ لديه بيعت مقابل 5000 دولار.

ويقول فوريامو إنه لا يجد صعوبة في توسيع نطاق إنتاجه مع تزايد الطلب، مضيفا أن هدفه الأساسي ليس مجرد الربح، بل قدوم اليابانيين لتذوق الخوخ بأنفسهم في فوكوشيما، ويعودوا للكتابة عن تلك المقاطعة وتشجيع السياحة فيها.

ويقول كنيتشي هيشينوما، أحد ملاك مزارع الخوخ الكبيرة بالمقاطعة، إن الأزمة كانت قاسية بعد وقوع التسونامي؛ إذ نزل إنتاج خوخ المقاطعة للنصف جراء السمعة السيئة بسبب التسريبات النووية.

ويضيف هيشنوما، أنه بمجرد إعداد الاحتياطات الكافية لاستئناف العمل، رغم صعوبة ظروف المقاطعة، تابع تطوير نوعية الخوخ لديه، واستغل الميزات الممنوحة من الحكومة اليابانية لمزارعي المقاطعة بأن يبيعوا في العاصمة طوكيو.

وفي طوكيو، تمكن هشنوما من توسيع قاعدة زبائنه والاعتماد على زبائن قادرين على عمليات الشراء الإلكتروني، الذي يوفر عمليات بيع أكثر.

واعتمد هشنوما على الإنترنت في حملة التسويق، لينتج فيديوهات للعمل في مزرعته، وكذلك طوّر مربات بنكهة الخوخ، وفشار بنكهة الخوخ، والتي نالت إقبالا كبيرا.

أما المزارع سييتشي ساتو، فقد أضاف طابعا سياحيا لزراعة الخوخ لديه، إذ افتتح مقهى صغيرا يتخصص في بيع الحلويات ذات نكهة الخوخ؛ ليكون تعامله مباشرا مع الزبائن، والذين يزورون مزرعته باستمرار؛ ما جعل له شعبية جارفة حول اليابان.

ويقول ساتو: "أنا من ذلك الطراز الذي يحب دائما أن يحدق في وجوه زبائن بضاعته، ويسمع آرائهم، ومنذ البداية كنت أحب أن يكون الطابع السياحي هو السائد في عملي".

ووفقا لوزارة الزراعة والثروة السمكية اليابانية، تخطت صادرات خوخ فوكوشيما على مدار الـ4 أعوام الماضية مثيلتها لعام 2010 قبل التسونامي؛ وذلك لأن 30 دولة رفعت القيود المفروضة مسبقا على صادرات المقاطعة بسبب التسريبات النووية، وقد سجلت صادرات الخوخ من فوكوشيما عام 2019 نحو 54 طنا.