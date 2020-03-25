مسئولون أستراليون يوجهون الاتهامات لبعضهم في ارتفاع حالات كورونا

وجه مسئولون أستراليون الاتهامات لبعضهم، اليوم الأربعاء، بعد أن تبين أن سفينة سياحية على متنها 2700 راكب، نزلوا في سيدني، كانت السبب في 5% من إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وبعد 11 يوما في المحيط، رست السفينة السياحية "روبي برينسيس" الخميس الماضي في سيدني، عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز.

وأثبتت الاختبارات إصابة 130 راكبا على الأقل بفيروس كورونا؛ مما يمثل أكثر من 10% من إجمالي الحالات المؤكدة، وهي 1029 حالة في ولاية نيو ساوث ويلز، وأكثر من 5% من إجمالي الحالات في البلاد.

وسجلت أستراليا أكثر من 2500 حالة مؤكدة بالفيروس، طبقا لما ذكره نائب كبير المسئولين الطبيين، بول كيلي اليوم الأربعاء.

وألقى رئيس وزراء الولاية، جلاديز بيريجيكليان باللوم في هذا الخطأ على قوات الحدود الأسترالية التي أطلقت سراح الركاب، طبقا لتقرير بصحيفة "ذا أستراليان" اليوم الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، قال مايكل أوترام وهو مفوض قوة الحدود الأسترالية، إن وزارة الصحة والسلطات الزراعية الاتحادية مسئولان عن قضايا الأمن الحيوي واتخذتا القرار للسماح بنزول الركاب من السفينة.

وأضاف للصحفيين في كانبرا، اليوم الأربعاء: "مسئولينا غير مدربين لقياس درجات الحرارة".