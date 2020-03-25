ريال مدريد يتبرع لمكافحة فيروس كورونا

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كشفت الإسبانية إيزابيل دياز، رئيسة إقليم مدريد، عن تبرع ومساهمته نادي ريال مدريد للشؤون الصحة في العاصمة الإسبانية.

وكتب رئيسة إقليم مدريد عبر حسابها الرسمي على تويتر: «كل الشكر لريال مدريد بعد إسهامهم المهم للغاية في مواجهة فيروس كورونا، ومساعدتنا على إنقاذ الأرواح».

وأضافت إيزابيل:«لقد تواصلت مع فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، الذي أعطى هبة كبيرة للشئون الصحية».

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد أعلنت في الساعات الماضية، تأجيل الليجا لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن ريال مدريد كان يتواجد في المركز الثاني قبل توقف المسابقة ولديه 56 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بـ58.