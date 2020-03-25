أعلنت إدارة مهرجان "كان" السينمائي، أمس الثلاثاء، عن فتح أبواب قصر المهرجانات (المقر الرسمي للمهرجان،)؛ لاستقبال المشردين في منطقة "ريفييرا" الفرنسية، خوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وحفاظاً على السلامة العامة.

وللمرة الأولى يستقبل قصر المهرجانات من ليس لهم مأوى بدلاً من مشاهير السينما العالمية، حيث استغل القائمون عليه فرصة غلق أبوابه فور تأجيل دورته القادمة؛ من أجل إنقاذ حياة المشردين إثر تخوفهم من أن يكون الفيروس أكثر خطورة على من هم تحت خط الفقر ولا يتبعون أساليب التعقيم والنظافة المطلوبة، إلى جانب من يعانون من مشاكل صحية؛ لاعتمادهم الكبير على مساعدات المارة الذين أجبروا على العزل المنزلي في الوقت الحالي.

Le Palais des Festivals de #Cannes transformé en centre d’accueil pour SDF, et pourrait même devenir d’ici quelques jours un centre de soins #coronavirus in #13hTF1 pic.twitter.com/PBcWuQRg4F — Destination Ciné (@destinationcine) March 22, 2020

من جانبها كشفت دومينيك أود لاسيه، المسؤولة عن إدارة "كان"، عن عدد المشردين الذين يقبلون على قصر المهرجانات قائلة: " نستقبل كل ليلة ما بين 50 إلى 70 لاجئ".

وكان منظمو المهرجان قرروا تأجيل دورته الـ 73 المقبلة، من تاريخها المحدد 12 إلى 23 مايو إلى نهاية شهر يونيو القادم؛ بعد انتشار وباء كورونا في فرنسا.

فيما ناشد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المواطنين؛ للبقاء في منازلهم من أجل إبطاء عملية تفشي الفيروس.

وفي خطوة تشبه ما حدث في فرنسا، قررت السلطات البريطانية تحويل معرض "Excel" الشهير في لندن، إلى مستشفى مؤقت يوفر حوالي 4 آلاف سرير؛ لتخفيف الضغط على مستشفيات المدينة في إطار مكافحة فيروس كورونا القاتل، وفقاً لتصريحات وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الذي أوضح في مؤتمر صحفي أن وزارته تبحث عن 250 ألف متطوع لخدمة من يحتاجون للمساعدة، مشيراً إلى أنها تحظى بدعم من قِبل مؤسسة خدمات الصحة الوطنية والجيش.

جدير بالذكر أن فرنسا سجلت، أمس الثلاثاء، 240 حالة وفاة جديدة متأثرة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي العدد إلى 1100؛ مما جعل العاصمة الفرنسية تحتل المركز الخامس من حيث عدد الوفيات بعد كل من الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا، بينما وصل عدد المُصابون حول العالم إلى أكثر من 408 آلاف شخص، وتوفي ما يزيد عن 18 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 107 آلاف.