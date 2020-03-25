تقوم الشرطة في سنغافورة بدوريات لمراقبة الأوضاع الخاصة بالحانات والنوادي الليلية التي ستنظم مساء اليوم الأربعاء ما يسمى بحفلات وفعاليات "وداع"، قبل دخول، إغلاق فرضته الحكومة السنغافورية بسبب فيروس كورونا، حيز التنفيذ.

وحذر بيان مشترك صادر عن هيئة الشرطة ووزارة السياحة وهيئة المشروعات في سنغافورة اليوم من أنه يتعين على "القائمين على تلك الفعاليات" التي تضم أقل من 250 مشاركا اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الضرورية، من بينها ضمان ترك مسافة متر واحد على الأقل بين جميع المشاركين وتقليص الاختلاط بين المشاركين.

وبعد ارتفاع كبير طرأ مؤخرا على عدد حالات الإصابة القادمة من الخارج بفيروس كورونا المستجد، أعلنت سنغافورة أمس الثلاثاء أن "أماكن الترفيه" مثل الحانات ودور السينما والنوادي الليلية والمسارح سيتعين إغلاقها حتى 30 أبريل، رغم أن المدارس ومعظم الشركات ستبقى مفتوحة.

وكان شخصان قد توفيا في سنغافورة بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم كوفيد - 19، وسجلت الدولة المدينة 558 حالة إصابة، حيث أعلنت وزارة الصحة أن 80 بالمئة من الحالات التي تم تأكيدها خلال الأسبوع الماضي كانت واردة من الخارج.